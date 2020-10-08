انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو “مش كهربا ولا غاز” عم عريس الشرقية يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة عروسين بحمام الشقة في الصباحية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف عم عريس الشرقية “عبد الفتاح أبو الفتوح” تفاصيل جديدة عن وفاة عروسي الشرقية اللذان توفيا عقب دخلتهما بساعات قليلة، وأكد أن سبب الوفاة ليس بالغاز أو ماس كهربائي كما ردد البعض.

عم عريس الشرقية يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة شيماء ومحمد في الصباحية

وأضاف أنه كان ثاني شخص يدخل على العروسين بعد أخت العريس، مشيراً إلى أن أخت العريس استخدمت المفتاح الإحتياطي للشقة بعد الإتصال بهم وعدم استجابتهم، مؤكداً أنها وجدتهم مفارقين للحياه في حمام الشقة.

وأضاف عم عريس الشرقية في تصريحات للإعلامي وائل الإبراشي وبرنامج التاسعة عبر القناه الأولى، أنه دخل على العروسين بعد أخت العريس مباشرة، وأشار إلى أنه وجدهما ميتين في الحمام، ولوكان الوفاه بسبب الغاز لشم الرائحة، ولو كانت الوفاه بالكهرباء “كان اتكهرب”.

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وأردف أبو الفتوح أن سبب وفاة شيماء ومحمد عروسي الشرقية لم يتم التوصل إليه، ولكن صدر مؤخراً تقرير الطبيب الشرعي، والذي أكد أن الوفاه فعلياً ليست نتيجة تسرب غاز أو ماس كهربائي، ولكن الوفاه كانت بسبب اسفكسيا الخنق نتيجة استنشاق بخار الماء الناتج عن السخان.