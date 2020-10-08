صور.. البابا خلال تدشين كاتدرائية بشائر الخير: اليوم عيد

وصف قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال كلمته فى تدشين كاتدرائية السيدة العذراء بحى بشائر الخير 3 فى الإسكندرية، يوم التدشين بأنه عيد لكونه يوم ميلاد الكنيسة المدشنة.





وتمم قداسته، وفقا لبيان صحفى، سر المعمودية لثلاثة أطفال فى إطار زيارته للكاتدرائية لتدشينها. وكان فى استقبال قداسة البابا فور الوصول نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس بشارة ناجى كاهن الكاتدرائية ورجل الأعمال عصمت ناثان الذى تكفل ببناء وتجهيز الكاتدرائية. وأزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية للكاتدرائية، التى تبلغ مساحتها حوالى 3200 متر مربع وتتكون من ثلاث مذابح و900 مصل وتضم مبنى خدمات وحضانة ومستوصف طبى.

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