وزارة الزراعة: 9.4 مليون جنيه لتطوير 15 مركزا لتجميع ألبان

اعتمدت اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان برئاسة مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تمويل 9.4 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لتطوير ورفع كفاءة 15 مركزا لتجميع الألبان فى 4 محافظات.





وقال الصياد إن الاهتمام بإنشاء مراكز جديدة لتجميع ألبان فى مناطق تمركز صغار مربيى الماشية ومنتجى الألبان، وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز التجميع القائمة بقروض بنكية ميسرة، طبقا للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدى إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع ويعمل على فتح آفاق جديدة لتصدير منتجاتنا إلى الخارج، مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين وخصوصا أن مراكز تجميع الألبان هى المنافذ التسويقية لصغار مربيى ماشية اللبن.

كما أكد الصياد أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان فى محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية فى الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بإنشاء مراكز لتجميع الألبان تابعة لوزارة الزراعة فى تلك المحافظات، طبقا للمواصفات القياسية حتى تكون نموذجا يحتذى للقطاع الخاص.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5%، كما تم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانونى للتمويل وأن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان بصناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل.

وأضاف أن وزير الزراعة وجه بتشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانيًا على أرض الواقع وتحديد احتياجات التطوير لكل مركز والتى تقوم بدورها برفع تقريرها الفنى للعرض على اللجنة التنسيقية للبت فى اعتماد التمويل اللازم بعد استكمال الدراسات الائتمانية من قبل البنوك الممولة.