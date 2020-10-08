مدبولى يتابع استعدادات استقبال المقبولين بالجامعات الأهلية الجديدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، لاستعراض ومناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب المقبولين للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، جامعة الجلالة بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، والملك سلمان بفرعيها بشرم الشيخ ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، والعلمين بمحافظة مطروح.





وناقش رئيس الوزراء التفاصيل المختلفة المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسى الجديد، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بأن تكون الجامعات الاهلية الجديدة نموذجا يحتذى به، من حيث جودة التعليم، واستخدام الأساليب الحديثة فى التعلم، بما يعمل على تحسين مخرجات التعليم الجامعى وتزويد الطلاب بمهارات التعلم والابتكار.

وعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية بكل عناصرها، وأشار إلى البنية الأساسية التى تتم بالمنشآت التعليمية ويتم تنفيذها وفق أعلى مستويات الجودة، وطبقاً للتصميمات العالمية فى الجامعات الأجنبية، وبما يتواءم مع متطلبات الجيل الرابع من الجامعات الذكية المتطورة، التى تعتمد فى آليات التعليم على التعليم الهجين، والذى يتطلب توافر بنية معلوماتية قوية، ويعدُ أيضاً من المتطلبات الرئيسية فى الشراكات الدولية التى تبرمها تلك الجامعات مع الجامعات المناظرة الدولية.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات فى الاتفاقيات الدولية للشراكة مع الجامعات الاجنبية للبرامج الاكاديمية المختلفة للجامعات الأهلية الجديدة.

واطمأن رئيس الوزراء على مدى جاهزية تلك المقرات الجديدة بالجامعات الاهلية لاستقبال الطلاب، من حيث اكتمال خطة العام الدراسى الجديد من خلال التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الأجنبية والمصرية، وأعضاء الفريق الإدارى بالجامعة، وأعمال الفرش والتأثيث لمبانى المرحلة الأولى بتلك المقرات الجديدة، وتوفير أجهزة المعامل للمجالات التعليمية المختلفة، ومعامل الحاسب الآلى، وتقديم خدمات الحراسة والبيئة المختلفة، بالإضافة إلى توفير وسائل الإعاشة والإقامة والانتقالات.

كما تناول لقاء رئيس مجلس الوزراء بوزير التعليم العالى والبحث العلمى، متابعة الموقف التنفيذى لمشروع تأهيل المبنى الجنوبى بالمعهد القومى للأورام، التابع لجامعة القاهرة، ويتكون من 16 طابقا، بمساحة تصل إلى 16 ألف متر، وبتكلفة تقدر بنحو 312 مليون و900 ألف جنيه.