إنفوجراف: بـ164 ألف جنيه.. الحكومة تطرح وحدات إسكان لمحدودى الدخل

وفى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" تفاصيل الوحدات المقرر طرحها قريبا. وتتاح الوحدات بنظام التمويل العقارى المدعوم لمحدودى الدخل بسعر بيع 164 ألف جنيه للوحدة السكنية بخلاف نسبة الـ5% مبلغ الصيانة لكل وحدة؛ وذلك فى محافظات (الإسماعيلية والشرقية والمنيا وسوهاج وقنا).

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