القوى العاملة: صرف 3.4 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 2822 عاملا ...

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و 471 ألفاً و604 جنيهات من الصندوق بالوزارة لـ 2822 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية ، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وقال الوزير، إنه سيتم صرف الإعانة للعاملين من خلال الهيئة القومية للبريد عن طريق الرقم القومى للعامل ، خلال الفترة 12 أكتوبر الجاري، وحتى 27 من نفس الشهر .

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.