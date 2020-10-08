وزير القوي العاملة: تعيين 2110 شباب منهم 25 من ذوي القدرات بالمنوفية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية 2110 شاباً ، من بينهم 25 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 5762 شابا باحثاً عن العمل .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف 65 ألف جنيه على الرعاية الإجتماعية والصحية لـ 16 عاملا غير منتظم من المسجلين بالإدارة المختصة بالمديرية.

وأوضح عفيفي محمد عفيفي مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي ، إلى أن المديرية استخرجت 3942 شهادة قياس مستوى مهارة ، و ترخيص بمزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1379 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 247 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وتم انذار 291 منشأة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 698 منشأة وأسفر التفتيش عن تحرير 47 محضراً ، وتم إعطاء مهلة قانونية لـ 437 منشأة .

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد 11 ندوة في مجال تنظيم الأسرة ، والمفاوضة ، والإدمان، والحوار المجتمعي، والمرأة، والطفل .