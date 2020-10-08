يتابع وزير القوي العاملة، محمد سفعان، مع مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، تنفيذ إجازة "ذكري نصر 6 أكتوبر" اليوم الخميس، بالشركات والمصانع والمنشآت.
وكانت وزارة القوي العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات أكدت فيه أن الخميس 8 أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بهذه المناسبة ، وذلك بدلا من الثلاثاء السادس من أكتوبر 2020.
وقال وزير القوي العاملة أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه اليوم مثلي هذا الأجر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "سعفان" يتابع إجازة العاملين بمنشآت القطاع الخاص بمناسبة "6 أكتوبر" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.