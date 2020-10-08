انفوجراف | 600 مليار جنيه لجهود التنمية والبناء في سيناء منذ 2014

تتعامل مصر مع التنمية في سيناء باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون بشأنها، حيث ترتكز استراتيجية الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في كافة المجالات.

وتزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ 47 لنصر السادس من أكتوبر المجيد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على أهم المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة في سيناء منذ عام 2014، وقد بلغت تكلفة ما تم انفاقه في أعمال التنمية والتعمير والبناء 600 مليار جنيه.

وأبرز التقرير نماذج لأهم المشروعات التنموية التي تم تنفيذها بمختلف القطاعات ومن بينها التطوير العمراني وتوفير سكن ملائم لأبناء سيناء، حيث تم إنشاء وحدات إسكان اجتماعي بعدد 46949 وحدة سكنية، بجانب إنشاء 2290 منزلًا بدويًا وإنشاء 500 وحدة سكنية لتطوير منطقة الرويسات "منطقة عشوائية".

واستعرض التقرير حجم الإنجازات على مستوى المدن الجديدة، موضحًا أن مدينة الإسماعيلية الجديدة، تشتمل على 52019 وحدة سكنية، كما تضم مدينة سلام مصر "شرق بورسعيد" 4340 وحدة سكنية، بينما يبلغ عدد الوحدات في المنطقة السياحية 4889 وحدة، في حين تشتمل مدينة رفح الجديدة على 10016 وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق.

وعلى صعيد مشروعات تطوير البنية التحتية بسيناء، أبرز التقرير إنشاء شبكة طرق بإجمالي أطوال تبلغ 2400 كم، كما تم إنشاء (4) أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة، وكذلك تم الانتهاء من حفر نفق الشهيد أحمد حمدي (2) لربط سيناء بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 6 موانئ بسيناء، إلى جانب إنشاء أرصفة الميناء البحري ضمن مشروع " تنمية منطقة شرق بورسعيد" بطول 5 كم وعرض 500 م، بتكلفة بلغت 6.8 مليار جنيه، ، فيما يجرى إنشاء كوبري السكة الحديد الشرقي الجديد "الفردان"، بجانب إنشاء 5 كباري عائمة أعلى قناة السويس.

كما تم تطوير المنافذ البرية بطابا ورفح، فضلًا عن استثمارات في مشروعات الكهرباء بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه لتحقق فائضًا يتجاوز 25%، في حين يجرى إنفاق 5 مليارات جنيه إضافية على استثمارات خاصة بالكهرباء أيضًا.

وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، أشار التقرير، إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطة المعالجة الثلاثية لمصرف المحسمة تبلغ 1 مليون م3/يوم، بالإضافة إلى تنفيذ 10 مشروعات صرف صحي بسيناء بتكلفة 1.7 مليار جنيه، فضلًا عن أنه جاري إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمصرف بحر البقر بإجمالي طاقة إنتاجية 5.6 مليون م3/ يوم، وتعد أكبر محطة معالجة بالعالم، هذا إلى جانب تنفيذ 32 محطة تحلية في سيناء، تنقسم إلى 21 محطة تحلية مياه بحر، و11 محطة تحلية مياه آبار، كما تم تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بمدينة طور سيناء.

وبالنسبة للمشروعات التي تم تنفيذها بقطاعي الزراعة والمياه، جاء في التقرير، أنه تم إنشاء 18 تجمعًا تنمويًا متكاملًا لإجمالي 2122 مستفيد، كما تم تنفيذ 5907 حوض في المرحلتين الأولى والثانية بمشروع الاستزراع السمكي بسيناء، فضلًا عن تنفيذ 250 ألف م3 من إجمالي 500 ألف م3 من أعمال التكريك ببحيرة البردويل، وإنشاء 4 قرى للصيادين بمنطقة "إغزيوان" على بحيرة البردويل، كما تم استصلاح 275 ألف فدان من إجمالي 400 ألف فدان بمشروع تنمية سيناء بتكلفة 5 مليارات جنيه.

ورصد التقرير أنه تم إنفاق 70 مليار جنيه للاستثمار في قطاع المياه، كما من المستهدف إنفاق 70 مليار جنيه أخرى في ذات القطاع خلال ال 3 سنوات القادمة، بينما تم حفر 453 بئرًا في سيناء بتكلفة 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى استثمار في أعمال السيول بتكلفة 1.3مليار جنيه حتى عام2020.

أما على صعيد المشروعات المنفذة بقطاعات الصناعة والاستثمار، أوضح التقرير، الانتهاء من تنفيذ 5 مناطق صناعية ببئر العبد والقنطرة شرق ووسط سيناء وأبو زنيمة والعريش، بالإضافة إلى إنشاء منطقة حرفية وسوق للجملة بمساحة 38.8 فدانًا ومصنع أسمنت بطاقة إنتاجية 7 ملايين طن سنويًا بمدينة العريش، بجانب إنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك بمساحة 25 ألف م2 بطاقة إنتاجية 2500 طن سنويًا بالقنطرة شرق، وكذلك إنشاء مجمع لصناعات الرخام بالجفجافة بطاقة إنتاجية 3 ملايين م2 سنويًا.

وأظهر التقرير أنه تم إنشاء مركز لخدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ، وضخ مبلغ 117.8 مليون جنيه كقروض لتمويل 740 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر ببرنامج "مشروعك" حتى نهاية أغسطس 2020.

وتناول التقرير الحديث عن المشروعات التي تم إنجازها في قطاعي السياحة والطيران، حيث تم إنشاء مطار البردويل الدولي (المليز)، فضلًا عن تطوير مطار شرم الشيخ، كما أنه جاري العمل على تطوير مطار العريش الدولي، إلى جانب تنفيذ نحو 98.5% من أعمال متحف شرم الشيخ بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 815 مليون جنيه.

ووفقًا للتقرير أيضًا، فقد تم تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الصحة، حيث تم إنشاء وتطوير13 مستشفى و42 وحدة صحية، فضلًا عن إنشاء مخرن استراتيجي للأدوية بمدينة العريش، فيما تم فحص نحو 435 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

وأبرز التقرير مظاهر التطوير في قطاعي التعليم والثقافة، والتي تمثلت في إنشاء 64 مدرسة، فضلًا عن تطوير 85 مدرسة، كما سيتم التقدم لـ 10 مجالات خلال العام الجامعي 2020/2021 بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة (رأس سدر – الطور – شرم الشيخ)، هذا وقد تم تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة بلغت 38.1 مليون جنيه، في حين بلغت تكلفة تطوير قصر ثقافة العريش 35 مليون جنيه.

وفيما يخص الرعاية الاجتماعية، بلغت تكلفة الدعم الموجه للمستفيدين في سيناء من برنامج تكافل وكرامة حوالي124.3 مليون جنيه، منذ يناير 2015 حتى سبتمبر 2020.

وأخيرًا، جاء في التقرير أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الرياضة، أبرزها إنشاء المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ بتكلفة 317.5 مليون جنيه، كما تم إنشاء الصالة المغطاة بشرم الشيخ بتكلفة 55 مليون جنيه، فيما بلغت تكلفة إنشاء صالة العريش 92 مليون جنيه.