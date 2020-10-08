الزراعة: 9.4 مليون جنيه فاتورة رفع كفاءة وتطوير 15 مركز تجميع ألبان في 4 محافظات

اعتمدت اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان برئاسة مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تمويل 9,4 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري، لتطوير ورفع كفاءة 15 مركزا لتجميع الألبان في 4 محافظات.

وقال الصياد إن الاهتمام بإنشاء مراكز جديدة لتجميع ألبان في مناطق تمركز صغار مربى ماشية ومنتجي الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز التجميع القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقًا للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدى إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع ويعمل على فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين وخاصة أن مراكز تجميع الألبان هى المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن.

كما اكد الصياد على أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان في محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية فى الثروة الحيوانية.

مشيرا إلى توجيهات السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإنشاء مراكز لتجميع الألبان تابعة لوزارة الزراعة فى تلك المحافظات طبقًا للمواصفات القياسية حتى تكون نموذجا يحتذى للقطاع الخاص.

من ناحيته، أكد د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه تم إدارج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%، كما تم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانوني للتمويل وأن هناك تنسيق وتعاون بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان بصناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل.

وأضاف سليمان أن وزير الزراعة وجه بتشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانيًا على أرض الواقع وتحديد احتياجات التطوير لكل مركز والتى تقوم بدورها برفع تقريرها الفني للعرض على اللجنة التنسيقية للبت اعتماد التمويل اللازم بعد استكمال الدراسات الائتمانية من قبل البنوك الممولة.