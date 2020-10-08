القوات المسلحة تطلق موقعًا إلكترونيًا لتقديم الخدمات الخاصة بإدارة شئون الضباط

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العميد أركان حرب تامر الرفاعي أن القوات المسلحة أطلقت موقعًا إلكترونيًا جديدًا لإدارة شئون ضباط القوات المسلحة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاستفادة من التطور التكنولوجي لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة؛ بهدف تقديم أرقى مستوى خدمي لضباط القوات المسلحة وأسرهم.
وأضاف المتحدث العسكري أن الموقع (https://officersaffairs.mod.gov.eg/Default.aspx) يهدف إلى تقديم كافة الخدمات وتسهيل الإجراءات "للضباط وأسرهم - وللضباط الاحتياط" فضلًا عن الاستعلام عن الطلبات المختلفة.
يأتي ذلك في إطار خطة مصر الإستراتيجية للتنمية المستدامة (2030) ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول إلى مجتمع رقمي وتطويعه لخدمة المواطنين.
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