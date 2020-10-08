سعفان يتابع مستحقات وعودة جثمان عامل مصري توفي بالسعودية

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، للوقوف على ملابسات وفاة المواطن المصري جمال فتحي السيد فرغلى من العاملين بشركة روافد، وذلك بمجرد علمه بالوفاة، فضلا عن متابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري بالتنسيق مع القنصلية، ومتابعة مستحقاته المالية.

وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأسرة المتوفى وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.



وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي.

وأشار أحمد رجائي، رئيس المكتب بالرياض، إلى أنه تم التواصل مع أحد العاملين المصريين بشركة روافد بالدمام للوقوف على ملابسات حالة الوفاة، وتبين أن المواطن جمال فتحي السيد فرغلى من العاملين بالشركة، وهو ما زال على رأس العمل حتى تاريخ الوفاة، وأن الوفاة طبيعية وقد سبق صرف مستحقاته المالية المتأخرة حتى أول فبراير الماضي.

ولفت الملحق العمالي إلى أن الشركة ستقوم بتصفية باقى مستحقاته حتى تاريخ الوفاة، ويرغب أهل المتوفي فى شحن الجثمان إلى أرض الوطن لدفنه فى مصر، وقد تم التنسيق مع الشئون القنصلية لإنهاء إجراءات الخروج النهائي للجثمان وشحنه إلى مصر.