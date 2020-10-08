“بالتفاصيل” صرف منح وإعانات ومعاش إضافي أو تعويض في 5 حالات وفق قانون المعاشات الجديد

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محمد سياف - ابو ظبي - كشف قانون التأمينات والمعاشات الجديد عن تفاصيل صرف منح الوفاة ومعاش إضافي “تعويض” وإعانات لبعض الحالات بالنسبة للمؤمن عليهم، وشروط الحصول على منحة الوفاة والتعويض الإضافي.

منح وإعانات ومعاش إضافي أو تعويض في 5 حالات وفق قانون المعاشات الجديد

فالبنسبة إلى نفقات الجنازة قرر قانون المعاشات الجديد بأن نفقات الجناز للمتوفي المؤمن عليه يتم صرفها بواقع ثلاثة، يتم صرفها للأرملة أو الأرمل أو أرشد الأولاد أو أي شخص يثبت صرفه لهذه النفقات، كما يتم صرفها خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

وبالنسبة إلى صرف معاش إضافي أو ما يسمى بالتعويض الإضافي، فإنه مستحق للحالات التالية:

1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكلي.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئي.

3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاه.

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4- ثبوت العجز الكامل.

5- أن تكون الوفاة نتيجة إصابة عمل.

كما قرر قانون المعاشات الجديد عند وفاة المؤمن عليه، يتم صرف منحة ثلاثة أشهر ومنها شهر الوفاه بالإضافة إلى صرف الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.