السودان ضيف الشرف.. معرض تراثنا يفتح أبوابه للجمهور السبت المقبل

تنطلق فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس يوم السبت المقبل بمشاركة 600 مشروع وعارض من مختلف محافظات مصر.





وقال بيان صادر عن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم أنه من المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت المقبل ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر يوميا من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء والدخول مجانا.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الرئيس التنفيذى للجهاز إن تنظيم هذا المعرض يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، لأهميته الاقتصادية والثقافية والعمل على التوسع فى الترويج لهذه الفنون العريقة، وإتاحة منتجاتها الرائعة بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها.

وقالت إن المعرض هذا العام يستضيف جمهورية السودان الشقيقة كضيفة شرف، وتم تخصيص أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية من جلود وأخشاب و معادن والعديد من الصناعات التراثية التى تشتهر بها السودان، خصوصا وأنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة تعبر عن الموروث الثقافى والحضارى والفولكلور السودانى، وهناك اهتمام كبير من الحكومة السودانية لدعم قطاع المشروعات التراثية وتطويره والتوسع فى إنتاجه.



وأوضح البيان أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بتنظيم معرض تراثنا للعام الثانى على التوالى إذ يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية ، ونافذة لتسويق منتجاتهم سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.

وأضاف البيان أن المعرض يشهد مشاركة واسعة لمختلف الوزارات والجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة ،حيث يعرضون مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات اليدوية التى تتميز بها كل محافظة من محافظات الجمهورية منها على سبيل المثال "مشغولات الحلى، المشغولات الفضية والنحاسية، المنتجات الزجاجية، الصدف والخوص، مفروشات أخميم، السجاد اليدوى، الخزف، الحجارة، الإكسسوار الحريمى، منتجات الجلود، وحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء"، كما يتضمن المعرض عروضا حية يقوم خلالها الحرفيون بعرض طرق تصنيع المنتجات المختلفة بشكل مباشر للجمهور.

وذكر البيان أن المعرض فى دورته الجديدة يشهد مشاركة متميزة لوزارة الثقافة ممثلة فى قطاع الفنون التشكيلية ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط ووزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة وغرفة الأثاث وكرييتف إيجيبت باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للحرف اليدوية وغرفة الحرف اليدوية ومدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط ومشروع تنمية الصعيد بمحافظتى قنا وسوهاج بوزارة التنمية المحلية والمؤسسة القومية بوزارة التضامن الاجتماعى ومظلة للتنمية الاجتماعية "أغاخان للخدمات الثقافية" ورخام الجلالة وعدد من أصحاب المشروعات من سانت كاترين "تجلى"، بالإضافة إلى جناح مخصص لعرض منتجات ذوى الهمم وطلبة جامعات عين شمس والأزهر والإسكندرية وبنها وجامعة أكتوبر للعلوم والآداب.

جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظم الدورة السابقة للمعرض فى العام الماضى 2019 بمشاركة 500 مشروع و35 جمعية أهلية متخصصة فى الصناعات الحرفية محققا مبيعات و تعاقدات قدرت بعشرات الملايين من الجنيهات.