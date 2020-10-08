فيديو.. اللواء سمير فرج يروى لأيمن عدلى سر عشقه لبورسعيد وأثر والدته بحياته

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجى، ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إنه يدين بكل الفضل فى حياته إلى محافظة بورسعيد التى عاش وتربى بها، مؤكدا أنه عاش مع 32 أسرة أجنبية داخل العقار الذى كان يسكن به بالمحافظة.





وأضاف فرج خلال حوار له عبر "أخبار مصر" أجراه معه الإعلامى أيمن عدلى، أن والده كان وكيل جمرك بورسعيد ثم انتقل إلى دمياط بعد نكسة 67، موضحا أن والدته أول مديرة مدرسة بنات فى بورسعيد معبرا عن افتخاره الكبير بها. وأشار فرج إلى أنه سافر إلى الفلبين وعمره كان 14 عاما، بفضل والدته، وكان أول مبعوث مصرى لكلية كامبردج البريطانية بعد 20 عاما كضابط، واستطاع تلخيص كتاب هنرى كيسنجر "كيف تصنع أمريكا سياستها الخارجية" بفضل مجهود والدته معه وهو صغير.

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