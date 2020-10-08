صور.. محافظ القليوبية يتابع تنفيذ مشروعات بالخانكة والعبور

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق مركزى الخانكة والعبور والتى تتم على أرض المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ.





وبدأ محافظ القليوبية الجولة وفقا لبيان نشر على الصفحة الرسمية للمحافظة بموقع "فيسبوك" اليوم الخميس، بزيارة محطة مياه سرياقوس "طاقة 145 ألف م3/ يوم بنظام المرشح الرملى الديناميكى" والتى تعد من أكبر المحطات على مستوى الجمهورية وتقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب بتكلفة 380 مليون جنيه وجار التشغيل التجريبى لها الآن.

كما تابع المحافظ كوبرى أبو زعبل على مصرف بلبيس بتكلفة 40 مليون جنيه ويعتمد عمل الكوبرى على أن يفتح ويغلق ويمر من على طريق مسطرد الخانكة عبر ترعة الإسماعيلية للوصول مباشرة إلى مدينة الخانكة مما يسهل حركة المرور أمام المواطنين "وتبلغ نسبة التنفيذ 99%".

وتابع المحافظ الجولة بزيارة مشروع إنشاء سحارة على مصرف بلبيس ك 50 على ترعة الإسماعيلية وتبلغ مساحتها 800م2 وبتكلفة 100 مليون جنيه، وتقوم السحارة بنقل المياه بمصرف بلبيس إلى بحيره المنزلة وتتكون السيجارة من 20 بوابة، وسيتم الافتتاح الرسمى لها قريبا.

كما شهد الهجان، بمدينة الخانكة مشروع إنشاء صومعة غلال والمشروع يتكون من 18 خلية لتخزين الغلال، بسعة إجمالية للمشروع تبلغ 90 ألف طن غلال للموسم، بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، حيث تستوعب الخلية الواحدة 5 آلاف طن قمح، ويعد المشروع من أكبر مشروعات الصوامع على مستوى الجمهورية ويشتمل المشروع على وحدة تحكم إلكترونية تدير المشروع بالكامل بأحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة مشروع 113 عمارة إسكان اجتماعى، الذى تبلغ تكلفته 521 مليون جنيه حيث تتكون كل عمارة من طابق أرضى وخمسة طوابق علوية ويحتوى كل طابق على أربع شقق وتبلغ مساحة الشقة 90 مترا مربعا، وتجدر الإشارة إلى أن تلك العمارات السكنية والتى أشرف على إنشائها جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

كما زار الهجان مستشفى الخانكة المركزى، والتى تبلغ تكلفتها 220 مليون جنيه ويتكون المستشفى من 110 أسرة إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوى، وشهد أيضا مجزر الخانكة بعد تطويره وتحويله من يدوى إلى نصف آلى، إذ استمع المحافظ إلى شرح كامل عن عملية التشغيل بالمجزر من الدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى ويقع المجزر على مساحة خمسة أفدنة بتكلفة 20 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة وقد أشرف على إنشائه الإنتاج الحربى.

كما تابع المحافظ أيضا مسار ترعة الطوارئ بالحى الكويتى، إذ أكد أن المحور ساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بالحى الكويتى، وخصوصا شارع جسر السويس، والطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوى، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوى وقد وجه الهجان المسئولين بالاستمرار فى أعمال النظافة.

كما تابع عبد الحميد الهجان، محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر "العقد 16" وهى على مساحة 2000 فدان وهى محطة معالجة تعد أكبر محطة فى الشرق الأوسط ويتم استخدام الحملة الناتجة عن معالجة مياه الصرف فى إنتاج غاز الميثان لتحويلها إلى طاقة كهربائية لتشغيل المشروع لتكفى بنسبة 65% من احتياجات المحطة من الكهرباء وتستخدم المخلفات العضوية كسماد عضوى فى الزراعة.

واختتم محافظ القليوبية، الجولة بزيارة المدفن الصحى الجديد بمدينة العبور والذى تم إنشائه لاستيعاب المخلفات الصلبة الناتجة من المحافظة، ويقع المدفن على مساحة 65 فدانا، ويتكون المدفن من جزئين متماثلين تماما أحدهما مخصص لاستقبال المخلفات من محافظة القليوبية والآخر لمحافظة القاهرة.