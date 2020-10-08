منهم 25 من ذوى القدرات.. تعيين 2110 شباب بالمنوفية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية 2110 شباب، من بينهم 25 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5762 شابا باحثا عن العمل.





وأشار الوزير إلى أن المديرية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة 65 ألف جنيه على الرعاية الإجتماعية والصحية لـ 16 عاملا غير منتظم من المسجلين بالإدارة المختصة بالمديرية.

وأوضح عفيفى محمد عفيفى مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضى، إلى أن المديرية استخرجت 3942 شهادة قياس مستوى مهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وفى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 1379 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 247 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وتم إنذار 291 منشأة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 698 منشأة وأسفر التفتيش عن تحرير 47 محضرا، وتم إعطاء مهلة قانونية لـ437 منشأة.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد11 ندوة فى مجال تنظيم الأسرة، والمفاوضة، والإدمان، والحوار المجتمعى، والمرأة، والطفل.