منهم 25 من ذوى القدرات.. تعيين 2110 شباب بالمنوفية

وأشار الوزير إلى أن المديرية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة 65 ألف جنيه على الرعاية الإجتماعية والصحية لـ 16 عاملا غير منتظم من المسجلين بالإدارة المختصة بالمديرية.
وأوضح عفيفى محمد عفيفى مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضى، إلى أن المديرية استخرجت 3942 شهادة قياس مستوى مهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.
وفى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 1379 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 247 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وتم إنذار 291 منشأة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 698 منشأة وأسفر التفتيش عن تحرير 47 محضرا، وتم إعطاء مهلة قانونية لـ437 منشأة.
وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد11 ندوة فى مجال تنظيم الأسرة، والمفاوضة، والإدمان، والحوار المجتمعى، والمرأة، والطفل.
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