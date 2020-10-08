وزير القوى العاملة يتابع عودة جثمان عامل مصرى توفى بالسعودية

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، للوقوف على ملابسات وفاة المواطن المصرى جمال فتحى السيد فرغلى من العاملين بشركة روافد، وذلك بمجرد علمه بالوفاة، فضلا عن متابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصرى بالتنسيق مع القنصلية، ومتابعة مستحقاته المالية.





وأعرب الوزير، وفقا لبيان صحفى، عن خالص تعازيه لأسرة المتوفى وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالى أشار أحمد رجائى رئيس المكتب بالرياض إلى أنه تم التواصل مع أحد العاملين المصريين بشركة روافد بالدمام للوقوف على ملابسات حالة الوفاة وتبين أن المواطن جمال فتحى السيد فرغلى من العاملين بالشركة، وهو ما زال على رأس العمل حتى تاريخ الوفاة، وأن الوفاة طبيعية وقد سبق صرف مستحقاته المالية المتأخرة حتى أول فبراير الماضى. ولفت الملحق العمالى إلى أن الشركة ستقوم بتصفية باقى مستحقاته حتى تاريخ الوفاة ويرغب أهل المتوفى فى شحن الجثمان إلى أرض الوطن لدفنه فى مصر، وقد تم التنسيق مع الشئون القنصلية لإنهاء إجراءات الخروج النهائى للجثمان وشحنه إلى مصر.

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