صور.. عروض بحرية فى الإسكندرية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

انطلقت فاعليات مبادرة "إسكندرية بتفرح"، اليوم الخميس، بتنظيم مديرية الشباب والرياضية بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، وحضور محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر.





وبدأت فعاليات المبادرة بمسيرة بحرية للاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ فرع الإسكندرية، بعدها أطلق محافظ الإسكندرية إشارة بدء مهرجان السباحة بالزعانف والشراع واليخوت البحرية، داخل عرض البحر أمام مكتبة الإسكندرية.

حضر الاحتفالات التى أقيمت بمنطقة الميناء الشرقى الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، الكابتن سامح الشاذلى، رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، وجمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومحمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

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