التعليم العالى: انتهاء مهلة التقديم للشهادات المعادلة لا يعنى إضاعة الفرصة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن اللجنة العليا للتنسيق حددت يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020 موعدا لانتهاء طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية- ممن استكملوا ملفاتهم- من تقديمها حتى يتسنى إنهاء عمليات المراجعة وتوزيع الطلاب وإعلان نتائج القبول بالنسبة لهم.





وتابع فى تصريحات صحفية: "ولكن هذا لا يعنى انتهاء أعمال مكتب التنسيق بل سيظل المكتب مفتوحا لاستقبال ملفات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ممن لم يتمكنوا من استكمال ملفاتهم لظروف تتعلق بمواعيد ظهور النتائج النهائية لهذه الشهادات وسيتم التعامل مع الطلاب الذين يتقدمون بأوراقهم بعد ذلك التوقيت، وبعد إعلان نتائج قبول الطلاب وإعلان الحدود الدنيا لكل شهادة، وترشيحهم لجميع الكليات فى ضوء الحد الأدنى المعلن وقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر فى هذا الشأن". ‏‎وتناشد الوزارة الطلاب الذين تم إعلان نتائج الشهادات الثانوية سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق وتسليم ملفات أوراقهم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات حتى يتسنى إنهاء عمليات المراجعة وتوزيع الطلاب وإعلان نتائج القبول قبل بدء الدراسة.

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