عاجل.. قطع المياه عن 6 مناطق فى القاهرة

وأوضحت الشركة فى بيان صحفى، أن مناطق الانقطاع هى: (الشيراتون – أرض الجولف – مساكن الضباط بألماظة - الكلية الحربية – عرب الجسر بعين شمس – مستشفي الكهرباء) والشركة إذ تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها لإعادة المياه للمناطق المتأثرة. ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من التليفون الأرضى.

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