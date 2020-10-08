وزيرة البيئة تستقبل سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة بعد توليه منصبه الجديد

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير Christian Berger سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، بمقر بيت القاهرة لبحث سبل التعاون بين الوزارة والاتحاد الاوروبى فور استلامه مهام منصبه الجديد كسفيراً للإتحاد الأوروبي بالقاهرة .

وفى بداية اللقاء أشاد السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوربي بحملة eco egypt التى انطلقت من محمية رأس محمد للترويج للمحميات الطبيعية فى مصر مؤكدا على دور مصر الهام فى الحفاظ على التنوع البيولوجي.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خطة مصر بشأن الحفاظ على موارد مصر الطبيعية وخاصة التنوع البيولوجي والجهود المبذولة لتحسين وضع البنية التحتية للمحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن حملة eco egypt التي تتولاها وزارة البيئة تهدف للترويج ل ١٣ محمية طبيعية من اصل ٣٠ محمية موجودة بمصر حيث يجرى إعداد البنية التحتية لها بالتنسيق مع القطاع الخاص وبدء العمل بثلاثة محميات وهم رأس محمد والفيوم ووادي دجلة حيث من المتوقع ان يتم تنفيذ أنشطة مختلفة داخل كل محمية بالتعاون مع المستثمرين من القطاع الخاص مع الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل المحمية.

وأشارت فؤاد إلى الدعم الموحد بين مصر والاتحاد الأوربي لبدء التفاوض بشأن الأنشطة والمكونات البيئية الجديدة التى سيتم تنفيذها العام المقبل.

كما أكد سفير الاتحاد الأوربي بأنه سيتم العمل على مراعاة تأثير تداعيات الصفقة الأوروبية على الدول التى يمكن أن تضار بشكل أو بآخر منها، كما أشار السفير الي أن الاتحاد الأوربي سوف ينفذ مسابقة للصور الفوتوغرافية لمصر تبدأ اكتوبر الحالي حتى نهاية عام ٢٠٢٠ وسيتم الإعلان عن تفاصيلها و اختيار أفضل الصور وعرضها بعد ذلك في معرض للصور الفائزة.