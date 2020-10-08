بعد تغيب الدكتورة إنجى عدة أيام.. هاشتاج بنت قويسنا يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج "بنت قويسنا " وذلك بعد تغيب دكتورة إنجى جمال بمحافظة قويسنا .

وجاءت بعض التعليقات من المغردين كالأتي :

بنت بلدي مُتغيبة من ايام الدكتورة إنجي جمال #دكتورة انجى جمال فين

وعلق أخرون : الدكتوره انجي جمال في كلية صيدلة جامعة المنوفية .. متغيبة عن المنزل من يومين ولحد الان مافيش اخبار عنها .. اخر حاجه الكاميرات جابتها ف شارع ميدو في قويسنا ..الدكتورة انجي جمال رزق .. اخت الدكتور محمد جمال رزق من ميت سراج !!

وكتب أخرون : مفيش يوم بيعدى إلا لازم نسمع عن أخبار إختفاء بنات او أطفال والموضوع بقى مرعب و لازم له وقفه بجد إنهارده مش بنت او اختك اللى أختفت في ظروف غامضه بس بكره ممكن تكون بنتك او اختك ربنا يلطف بينا وما يوجعنا في عزيز و لا غالي و يكون في عون اهلها"