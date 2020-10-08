الأرصاد: شبورة مائية على الطرق صباحًا.. والطقس غدًا مائل للحرارة بالقاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا الجمعة، حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف ليلاً يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
ويكون الطقس على السواحل الشمالية مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما يبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 23، والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 24، جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 27
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