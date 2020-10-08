تفقد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى يرافقه اللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران لشئون الأمن ومجدى اسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى مبنى الركاب رقم (٢) بمطار القاهرة الدولي لمتابعةسير العمل وحركة السفر والوصول داخل المطار والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للركاب بما يحقق رضاء العملاء وكذلك الاطمئنان على تطبيق كافة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة سواء على المسافرين او العاملين داخل مطار القاهرة الدولى . حيث بدأت الجوله بمتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار وتفقد غرفة العمليات بالمطار وغرفة إدارة الأزمات ومنظومة الكاميرات الحرارية . كما تفقد صالات السفر و الوصول داخل مبنى الركاب (٢) ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوزات والأسواق الحرة. تأتى هذه الجولات المستمرة لمتابعة كافة الإجراءات المقدمة للعملاء وقياس مستوى هذه الخدمات فى ظل انتظام الحركة الجوية داخل المطارات المصرية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب وزير الطيران يتفقد إجراءات تسيير حركة الركاب بمبنى 2 بمطار القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.