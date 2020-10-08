فى إطار حرص الوزارة على توفير الزى الأزهرى للأئمة، وإعلانها عن خطتها فى توزيع عشرة آلاف زى أزهرى بالمجان لأئمة الأوقاف خلال شهر أكتوبر 2020م.
وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن ذلك بمحافظات: "البحيرة – الشرقية – الغربية – المنوفية"، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه حتى تاريخه 6000 زى أزهرى، وستستمر الوزارة فى التوزيع حتى صرف جميع الكمية المعلن عنها.
وأسماء الأئمة من هنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: توزيع 2000 زى أزهرى على الأئمة ضمن الدفعة الثالثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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