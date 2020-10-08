الأوقاف: توزيع 2000 زى أزهرى على الأئمة ضمن الدفعة الثالثة

فى إطار حرص الوزارة على توفير الزى الأزهرى للأئمة، وإعلانها عن خطتها فى توزيع عشرة آلاف زى أزهرى بالمجان لأئمة الأوقاف خلال شهر أكتوبر 2020م.

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن ذلك بمحافظات: "البحيرة – الشرقية – الغربية – المنوفية"، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه حتى تاريخه 6000 زى أزهرى، وستستمر الوزارة فى التوزيع حتى صرف جميع الكمية المعلن عنها.

وأسماء الأئمة من هنا