إنفوجراف.. طريقة تجديد تراخيص السيارة عبر موقع مرور مصر

تقدم وزارة الداخلية، العديد من الخدمات الإلكترونية عن طريق "بوابة مرور مصر"، بما يُسهم فى التسهيل والتيسير على المواطنين من أجل الحصول على الخدمات المرورية دون عناء الانتقال لوحدات المرور.





ويمكن الدخول إلى البوابة من خلال رابط الموقع الإلكترونى التالى (www.moi.gov.eg)، حيثُ يتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن الخدمات باستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية.

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