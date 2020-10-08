صور .. نائب وزير الطيران يتابع حركة الركاب بمبنى 2 فى مطار القاهرة

زار الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، مبنى الركاب رقم "2" بمطار القاهرة الدولى، لمتابعة سير العمل وحركة السفر والوصول داخل المطار والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للركاب بما يحقق رضاء العملاء، والاطمئنان على تطبيق كل الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة سواء على المسافرين أو العاملين داخل مطار القاهرة الدولى.





رافق الوزير فى جولته اللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران لشئون الأمن، ومجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى.

وبدأت الجولة بمتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار، وغرفة العمليات بالمطار وغرفة إدارة الأزمات ومنظومة الكاميرات الحرارية.

كما تابع وزير الطيران المدنى صالات السفر والوصول داخل مبنى الركاب "2" ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوزات والأسواق الحرة.

تأتى هذه الجولات المستمرة لمتابعة كل الإجراءات المقدمة للعملاء وقياس مستوى هذه الخدمات فى ظل انتظام الحركة الجوية داخل المطارات المصرية.

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