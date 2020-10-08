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بدء الاجتماع باستعراض ما تم خلال الاجتماعين السابقين بهدف توحيد الجهود للخروج برؤية استراتيجية تعظم الإيجابيات فى الشخصية المصرية ومعالجة السلبيات من أجل وضع رؤية استراتيجية تتضمن آليات قابلة للتنفيذ، خصوصا مع انضمام وزارات وجهات جديدة لمبادرة الشخصية المصرية 2030.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة تصور ومقترحات ممثلى الوزارات والجهات المعنية فى استراتيجية إعادة بناء الشخصية المصرية، ووضع آليات التنفيذ المناسبة لذلك، واستعراض الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية وبحث إمكانية التعاون والدمج للتأكيد على أهمية توحيد الجهود من أجل معالجة السلبيات وتعظيم الايجابيات فى الشخصية المصرية للخروج بمنظومة القيم المطلوبة.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، ونجوى صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية، والدكتورة عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وحسام الدين محسن مساعد وزير الدولة للإعلام للشئون الفنية، ومقرر اللجنة الفنية لمبادرة الشخصية المصرية 2030، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسى، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والقس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة المصرية، وهيثم الحاج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة، وناصر سليم مدير عام الادارة العامة للتنمية والتنوع بوزارة الثقافة، وايزيس محمود المدير العام للإدارة العامة للتدريب بالمجلس القومى للمرأة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 وزارات وقومى المرأة يشاركون فى الاجتماع الثالث للشخصية المصرية 2030 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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