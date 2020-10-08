تحويلات مرورية لاستكمال العمل بمحور الفردوس فى القاهرة

قالت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الخميس، إنها وضعت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة، ولتسيير الحركة المرورية بمناطق الأعمال بمحور الفردوس المستحدث ضمن الخطة القومية للطرق لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة فى المحاور المرتبطة بالمنطقة، اعتبارا من صباح اليوم وخلال مدة تنفيذ الأعمال.





وفى بيان رسمى، أضافت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه "سيتم غلق الطريق بداية من الأُتوستراد (ميدان الدويقة) وحتى شارع أحمد بن إينال لتنفيذ القواعد الخرسانية الخاصة بكوبرى الأوتوستراد، وتحويل حركة المرور تجاه شارع الملك خشكندار الموازى لشارع قنصوة (للقادم من الأُوتوستراد فى إتجاه مناطق الفردوس وصلاح سالم)". ونفذت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اللوحات الإرشادية، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية مع بدء تنفيذ تلك التحويلات.

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