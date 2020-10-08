البابا تواضروس من بشاير الخير: نشهد بناء مصر الجديدة بروح المواطنة.. صور

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إننا نشهد حاليا بناء مصر الجديدة، بفضل جهود الرئيس السيسى وكافة القيادات المعاونة له، مضيفا: "أن اليوم يوم فرح، ونشكر الله دائما على عطاياه، ونشكر الله على القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع القيادات من القوات والمسلحة والشرطة والحكومة، الجميع يبذل جهدا كبيرا فى هذا التوقيت، لبناء حياة جديدة ومصر جديدة".

وأوضح البابا تواضروس فى كلمته خلال حفل تدشين كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين والأنبا كاراس السائح بمنطقة بشائر الخير 3، أن الصورة الجديدة لبناء مصر تتجلى فى عدة مشاهد، مشاهد يملأها روح المواطنة والمساواة، فكل إنسان من حقه أن يجد راحته فى وطنه"، مشيدا بأحد تلك المشاهد التى تعبر عن مصر الجديدة وهو صدور قانون بناء الكنائس الذى ساهم فى حل العديد من المشكلات فى هذا المجال ، وكذلك صعود 39 نائبا برلمانيا إلى مجلس النواب بما يعبر عن الشعب القبطى، قائلا: "إن هناك خطوات جيدة فى مقدمتها إنشاء أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط ويفتتحها الرئيس مع المسجد بالعاصمة الادارية"، مستنكرا بعض الآراء التى تدعو إلى الإحباط ولا تنظر إلى الأمور بموضوعية، محذرا من الانقياد وراء تلك الآراء التى تدعو الى الاحباط، ولا ينظرون الى الآمور الجيدة مثل تهنئة الرئيس السيسى للشعب القبطى فى كل "عيد ميلاد" بالكاتدرائية يعد تعبيرا عن الروح الجديدة التى تعيشها مصر حاليا .

وتقدم البابا تواضروس بالشكر الى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على جهودها المبذولة لإنشاء تلك الكاتدرائية الجديدة ضمن مشروع بشاير الخير 3 والتى تعبر عن التعاون الكبير بين الكنيسة والدولة، والمدينة تفرح قلوبنا جميعا كمصريين خاصة بوجود مسجد كبير ضمن مشروع المدينة الجديدة.

وأكد أن شهر أكتوبر يمثل ذكرى الـ 47 لهذا النصر العظيم ،مهنئا الشعب بتلك المناسبة ومطالبا بالصلاة دائما من أجل القيادات والمسؤولين عن هذا الوطن ليحفظ الله مصر من كل سوء.

وقد ترأس البابا صلاة القداس بها بحضور عدد كبير من الاساقفة والآباء الكهنة، وتحوى الكاتدرائية ثلاثة مذابح ومعمودية ومبنى خدمات، وتمتد على مساحة 3200 متر مربع وتسع لـ900 مصلٍّ.

ودشن قداسة البابا المذبح الرئيس باسم السيدة العذراء، والمذبح البحرى باسم الشهيد أبى سيفين، والقبلى باسم القديس الأنبا كاراس ،وأشاد البابا تواضروس خلال العظة التى ألقاها بالقداس الالهى، بالطفرة النوعية التى شهدتها منطقة بشاير الخير 3 ،و تحويلها من منطقة عشوائية الى منطقة حضارية تنموية، مشيدا بجهود الدولة فى مجال تطوير العشوائيات .

تدشين كنيسة العذراء ببشاير الخير (1)

تدشين كنيسة العذراء ببشاير الخير (2)

تدشين كنيسة العذراء ببشاير الخير (3)

تدشين كنيسة العذراء ببشاير الخير (4)

تدشين كنيسة العذراء ببشاير الخير (5)

تدشين كنيسة العذراء ببشاير الخير (6)

تدشين كنيسة العذراء ببشاير الخير (7)

تدشين كنيسة العذراء ببشاير الخير (8)

تدشين كنيسة العذراء ببشاير الخير (9)

تدشين كنيسة العذراء ببشاير الخير (10)