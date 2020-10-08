نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير الكويت وليا للعهد استقبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر السيف صباح اليوم، الخميس، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث أدى اليمين الدستورية أمامه وليا للعهد.. مزيد من التفاصيل هنا مهووس بتصوير عشيقاته أثناء مضاجعتهن.. التحريات عن عنتيل الجيزة: يمارس الجنس منذ 3 سنوات كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات وتفاصيل جديدة في واقعة القبض على عنتيل الجيزة.. مزيد من التفاصيل هنا الأرصاد: شبورة مائية على الطرق صباحًا.. والطقس غدًا مائل للحرارة بالقاهرة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا، الجمعة، حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري.. مزيد من التفاصيل هنا مع استمرار المعارك في إقليم كاراباخ.. إقالة مدير الأمن القومي في أرمينيا أصدر الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، اليوم الخميس، أنه تمت إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا.. مزيد من التفاصيل هنا ارتفاع فى أسعار الذهب وانهيار الدولار.. تفاصيل صعدت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم، الخميس، بدعم من تراجع الدولار وتجدد التفاؤل بشأن.. مزيد من التفاصيل هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار: ولي عهد الكويت يؤدي اليمين الدستورية.. ارتفاع أسعار الذهب وانهيار الدولار.. إقالة مدير الأمن القومي بأرمينيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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