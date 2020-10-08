الموافقة على بدء الدراسة ببرنامجى الحوسبة والذكاء الاصطناعى بجامعة سوهاج

قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج إن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى وافق على بدء الدراسة ببرنامجى الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، والذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج الجديدة وذلك نظير مصروفات دراسية.





وأشار عزيز فى بيان اليوم الخميس، إلى أن الجامعة تعمل على مواكبة المستقبل واحتياجات سوق العمل من خلال تطوير وتحديث برامجها التعليمية سعيًا للوصول إلى معايير الاعتماد الأكاديمية المحلية والدولية، إذ تعد تلك البرامج من التخصصات الحديثة والمتميزة فى مجال الحاسبات والمعلومات، لافتًا إلى أن برنامج "الحوسبة والمعلوماتية الحيوية" من التخصصات المميزة التى تخدم المجال الطبى عن طريق ربطه بالتحول الرقمى أما برنامج "الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات" فهو برنامج نوعى ومميز يعد خريج لدية القدرة والمعرفة على استخدام النظم الذكية فى شتى مجالات العمل وذلك فى ظل توجه الدولة للتحول الرقمى.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن شروط الالتحاق بتلك البرامج أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة بمجموع 393.5 علمى علوم ومجموع 365 علمى رياضة، وذلك طبقًا للدرجات التى أقرتها لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات ولا تخضع تلك الشروط للتوزيع الجغرافى ويتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام وأيضًا العام الماضى بنفس الشروط السابقة.

وأكد أن الدراسة بهذين البرنامجين تتم بنظام الساعات المعتمدة إذ تنقسم الدراسة إلى 8 مستويات دراسية على مدار 4 سنوات، ويحتوى كل مستوى على 18 ساعة معتمدة ليصبح الطالب بعدها حاصلًا على درجة البكالوريوس فى تلك التخصصات.