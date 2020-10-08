وأشار عزيز فى بيان اليوم الخميس، إلى أن الجامعة تعمل على مواكبة المستقبل واحتياجات سوق العمل من خلال تطوير وتحديث برامجها التعليمية سعيًا للوصول إلى معايير الاعتماد الأكاديمية المحلية والدولية، إذ تعد تلك البرامج من التخصصات الحديثة والمتميزة فى مجال الحاسبات والمعلومات، لافتًا إلى أن برنامج "الحوسبة والمعلوماتية الحيوية" من التخصصات المميزة التى تخدم المجال الطبى عن طريق ربطه بالتحول الرقمى أما برنامج "الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات" فهو برنامج نوعى ومميز يعد خريج لدية القدرة والمعرفة على استخدام النظم الذكية فى شتى مجالات العمل وذلك فى ظل توجه الدولة للتحول الرقمى.
وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن شروط الالتحاق بتلك البرامج أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة بمجموع 393.5 علمى علوم ومجموع 365 علمى رياضة، وذلك طبقًا للدرجات التى أقرتها لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات ولا تخضع تلك الشروط للتوزيع الجغرافى ويتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام وأيضًا العام الماضى بنفس الشروط السابقة.
وأكد أن الدراسة بهذين البرنامجين تتم بنظام الساعات المعتمدة إذ تنقسم الدراسة إلى 8 مستويات دراسية على مدار 4 سنوات، ويحتوى كل مستوى على 18 ساعة معتمدة ليصبح الطالب بعدها حاصلًا على درجة البكالوريوس فى تلك التخصصات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموافقة على بدء الدراسة ببرنامجى الحوسبة والذكاء الاصطناعى بجامعة سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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