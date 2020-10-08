وزير الرى : إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بواحة سيوة

زار الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، واحة سيوة بمحافظة مطروح، للوقوف على الأنشطة المختلفة لقطاعات الوزارة بالواحة والتى تشمل قطاع المياه الجوفية والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.





بالإضافة إلى التعرف على المسارات المقترحة للاستفادة من مياه الصرف الزراعى للرى وتحسين إدارة المياه بالواحة وتخفيف صرف المياه الزائدة من الآبار والعيون على بحيرات وبرك الصرف بالواحة والاستفادة من المياه ذات النوعية الجيدة قبل تملحها.

وقال بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والرى، إن الوزير تفقد المسارات المُقترحة الخاصة بتخفيف العبء عن بركة سيوة والاستفادة من مياه الصرف الزراعى، بالإضافة لتفقده لمشروعات وأنشطة قطاعات الوزارة والتى تشمـل إحلال وتجديد وحدات محطات الرفع بوحدات كهرباء وتوصيل التيار الكهربائى لمحطات الرفع بتكلفة تصل إلى 70 مليون جنيه.

وكذلك أعمال حماية جسور المصارف المجمعة الرئيسية المُشتركة مع بحيرات الصرف وأعمال صيانة وتطهيرات للمصارف وجسورها بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى أعمال التحكم فى الآبار الجوفية والعيون الطبيعة وإنشاء شبكات مراوى على مياه الآبار.

كما قام الدكتور عبد العاطى بالمرور على واحة سيوة للوقوف على واقع تحديات ومتطلبات أهالى سيوة بخصوص طلب الأهالى بشأن تحويل ماكينات الرفع الموجودة على خزان الكاف من السولار للعمل بالطاقة الشمسية فى رى أراضى الواحة، حيث أن سعة الخزان 2400 متر مكعب وتلك المياه محولة من مياه المصارف مثل مصرف الإذاعة للرى مباشرة بدلا من صرفها فى البحيرات وتؤدى إلى ارتفاع المنسوب، وعلى الفور أعطى وزير الرى تعليماته لقطاع المياه الجوفية بتحويل الطلمبات إلى العمل بالطاقة الشمسية بدلا من السولار ورفع المعاناة عن أهل الواحة فى رى أراضيهم.

كما وجه وزير الرى بضرورة دعم المزارعين بسيوة بتجارب الرى الحديث من خلال استقدام نماذج من المزارعين بالدلتا كأحد النماذج المتميزة فى هذا المجال.

وتستهدف وزارة الموارد المائية و الرى تحسين إدارة المياه بواحة سيوة من خلال تحويل جزء كبير من مياه الصرف ذات النوعية الجيدة قليلة الملوحة للمناطق الشرقية شحيحة المياه وخلطها وإعادة استخدامها فى الزراعة مرة أخرى، حيث تشتهر الواحة بزراعات نخيل البلح والتمور والزيتون والمحاصيل التى تتحمل ملوحة المياه، ونظام الرى بالواحة يعتمد على الآبار الجوفية والعيون الطبيعية، ونظام الصرف بها يعتمد على البخر من البحيرات أو البرك الموجودة بسيوه وهى بركة الزيتون وبركة أغورمى وبركة سيوه وبركة بهى الدين.