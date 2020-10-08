وقال حسب الله فى بيان أصدره اليوم، إن صقور وأبطال القوات المسلحة الباسلة حققوا انتصارا تاريخيا وغير مسبوق فى تاريخ العسكرية العالمية على إسرائيل فى هذه المعركة التى لاتزال أرقى الأكاديميات العسكرية العالمية تتدارسها، مؤكدا أن مصر انتصرت بشهادة العالم كله وحطمت نظرية الأمن الإسرائيلى وهزمت الجيش الذى كان يشاع أنه لا يقهر قبل هذا الانتصار الكبير والذى سجله التاريخ بحروف من نور.
وقال حسب الله، إن مصر والقوات المسلحة المصرية الباسلة خاضت هذه المعركة لتحرير الأرض المحتلة فى سيناء، وهو ماحدث بالفعل بل إن انتصار السادس من أكتوبر عام 1973 أعاد العزة والكرامة لمصر والأمة العربية كلها فى الوقت الذى كانت فيه إسرائيل تهدف لضمان استمرار احتلال أرض سيناء استنادا على قناة السويس أكبر مانع مائى، وخط بارليف ونقاطه العسكرية عالية التسليح وشديدة التحصين، ولكن مصر حطمت هذه الأحلام الإسرائيلية ونجحت القوات المسلحة المصرية فى إحداث شلل وانهيار كاملين للقوة الإسرائيلية التى لم تتمكن رغم جبروتها من الصمود أمام أبطال القوات المسلحة المصرية الذين تحركوا وفق خطة علمية دقيقة للغاية وهو ما دفع القادة الإسرائيليين لطلب الدعم الأمريكى بشكل عاجل.
وأكد متحدث النواب، أن مصر بشهادة العالم كله نجحت فى هذا الانتصار الذى أبهر العالم، وجعل إسرائيل تضطر للانسحاب من أرض مصر الغالية والمقدسة، موجها تحية قلبية لجميع الأبطال البواسل الذين رفعوا اسم وعلم مصر عالميا بعد تحقيق هذا الانتصار الكبير الذى لن ينساه جميع المصريون والعرب على مر التاريخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صلاح حسب الله ردا على مزاعم إسرائيل : انتصار أكتوبر تاريخى وغير مسبوق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.