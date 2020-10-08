صلاح حسب الله ردا على مزاعم إسرائيل : انتصار أكتوبر تاريخى وغير مسبوق

أدان الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، بشدة، بعض التصريحات الصادرة من مسؤولين إسرائيليين يزعمون فيها أن إسرائيل انتصرت فى نهاية حرب أكتوبر 1973 على غير الواقع والحقيقة.





وقال حسب الله فى بيان أصدره اليوم، إن صقور وأبطال القوات المسلحة الباسلة حققوا انتصارا تاريخيا وغير مسبوق فى تاريخ العسكرية العالمية على إسرائيل فى هذه المعركة التى لاتزال أرقى الأكاديميات العسكرية العالمية تتدارسها، مؤكدا أن مصر انتصرت بشهادة العالم كله وحطمت نظرية الأمن الإسرائيلى وهزمت الجيش الذى كان يشاع أنه لا يقهر قبل هذا الانتصار الكبير والذى سجله التاريخ بحروف من نور.

وقال حسب الله، إن مصر والقوات المسلحة المصرية الباسلة خاضت هذه المعركة لتحرير الأرض المحتلة فى سيناء، وهو ماحدث بالفعل بل إن انتصار السادس من أكتوبر عام 1973 أعاد العزة والكرامة لمصر والأمة العربية كلها فى الوقت الذى كانت فيه إسرائيل تهدف لضمان استمرار احتلال أرض سيناء استنادا على قناة السويس أكبر مانع مائى، وخط بارليف ونقاطه العسكرية عالية التسليح وشديدة التحصين، ولكن مصر حطمت هذه الأحلام الإسرائيلية ونجحت القوات المسلحة المصرية فى إحداث شلل وانهيار كاملين للقوة الإسرائيلية التى لم تتمكن رغم جبروتها من الصمود أمام أبطال القوات المسلحة المصرية الذين تحركوا وفق خطة علمية دقيقة للغاية وهو ما دفع القادة الإسرائيليين لطلب الدعم الأمريكى بشكل عاجل.

وأكد متحدث النواب، أن مصر بشهادة العالم كله نجحت فى هذا الانتصار الذى أبهر العالم، وجعل إسرائيل تضطر للانسحاب من أرض مصر الغالية والمقدسة، موجها تحية قلبية لجميع الأبطال البواسل الذين رفعوا اسم وعلم مصر عالميا بعد تحقيق هذا الانتصار الكبير الذى لن ينساه جميع المصريون والعرب على مر التاريخ.