الشباب والرياضة تنظم ماراثون دراجات بالمحافظات غدا

تنظم وزارة الشباب والرياضة "ماراثون" للدراجات الهوائية بجميع محافظات الجمهورية، غدا الجمعة، تحت شعار "شباب مصر يهنئ مصر فى احتفالات النصر"، وذلك فى إطار احتفالات الوزارة بانتصارات أكتوبر المجيدة.





ومن المقرر أن يطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عبر الفيديو كونفرانس، إشارة بدء الماراثون بجميع محافظات الجمهورية فى تمام الثامنة والنصف صباحا. ووجه الدكتور صبحى بمناسبة احتفالات أكتوبر المجيدة التهنئة للقوات المسلحة والقيادة السياسية والشعب المصرى، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية ركيزة أساسية من ركائز التنمية والبناء التى وضعت مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى الوقت الحالى. يأتى ماراثون الدراجات الهوائية الذى تنظمه الوزارة، ضمن عدد من الفاعليات المستمرة على مدار الشهر للاحتفال بالذكرى 47 لنصر أكتوبر.

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