محافظة القاهرة: رفع كفاءة منزل وحديقة نيركو بالمعادى

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتطوير منزل وحديقة نيركو من طريق الأوتوستراد وتركيب إنترلوك جديد وتكثيف أعمال التشجير، بمشاركة المؤسسات المجتمعية.
كما وجهت عبد المنعم خلال جولة ميدانية لها بالمعادى والبساتين، اليوم الخميس، بضرورة وضع مقاعد بالحديقة ومتابعة وصيانة أعمدة الإنارة وزيادتها يسار المنزل وتركيب أسبوتات ضوئية عند نهاية المنزل من جهة اليسار ورفع المخلفات ووضع أحواض زهور ذات شكل جمالى مميز تطل على شارع الزهراء الرئيسي، والتأكد من وجود مصدر دائم للمياه للإبقاء على المزروعات حية.
من جهة أخرى، وجهت نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من تطوير شارع مسجد السلطان حسن واستكمال تركيب الإنترلوك حول مسجدى السلطان حسن والرفاعى، ورفع ناتج تركيب الإنترلوك، واستكمال إنارة نافورة ميدان صلاح الدين ورفع الإشغالات من محيط المسجد ومن شارع محمد على وضغط الجدول الزمنى للأعمال.
يأتى ذلك استكمالا لتنفيذ الخطة الممنهجة والموضوعة لتطوير أحياء المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى وضع لمسات جمالية بجميع الشوارع والمناطق ذات الطراز المعمارى المميز الدينى والتاريخى والأثرى والاهتمام بالمظهر الحضارى الذى يليق بالمواطن المصرى.
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