القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية ضيف الهيئة الإنجيلية بالمنيا

استقبلت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الخميس، بأحد مقراتها بمحافظة المنيا "مركب الذهبية"، وفدًا رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسهم جون بارسا، القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحده الأمريكية بمصر، بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، للمشاركة فى فعاليات لقاء "خبرات عملية للعيش المشترك والسلام المجتمعى" بحضور عدد من مشاركى برامج منتدى حوار الثقافات بمحافظة المنيا.





وبحسب بيان، اليوم، كان فى استقبال الوفد ممتاز بشاى، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، نائبًا عن رئيس الهيئة الإنجيلية، الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر. كما شارك من الوفد الأمريكى سارة ماكين، كبير مديرى مجلس الأمن القومى، وليزلى ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، وجراهام هيجنز، المساعد الخاص للقائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية، بوجا جنجوالا، المتحدث الرسمى للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبيثانى كوزما، نائب كبير الموظفين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من الوفد الأمريكى، ومن قيادات الهيئة الإنجيلية سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، وهبة يسري، مدير برامج منتدى حوار الثقافات.

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