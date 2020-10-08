الخارجية : تيسيرات جواز السفر استثنائية ومقصورة على المتواجدين بالخارج

قال السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، إن الأصل فى القواعد المنظمة لاستخراج أو تجديد جواز السفر وجوب تقديم بطاقة الرقم القومى السارية للمواطن طالما كان بالغًا 16 عامًا.





جاء ذلك فى بيان لوزارة الخارجية، لتوضيح قرار جوازات السفر منتهية الصلاحية للمواطنين المصريين بالخارج. وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن التيسيرات التى تم الإعلان عنها صدرت على سبيل الاستثناء ومقصورة على المواطنين المتواجدين بالخارج حال تقدمهم للبعثات الدبلوماسية لتجديد جوازات سفرهم المنتهية، مع انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومى، وذلك تيسيرًا على مواطنينا بالخارج وحرصًا على مصالحهم، وتأكيدًا للقواعد المطبقة بالفعل منذ عام 2017، وذلك فى ضوء اشتراط بعض الدول الأجنبية صلاحية جواز السفر عامين على الأقل لمنح الاقامة. وتابع، أنه فى هذه الحالة يتم تجديد جواز السفر بعد التحقق من جنسية وشخصية مُقدم الطلب بالتنسيق مع الإدارة العامة للجوازات، على أن يُجدد جواز السفر مقصور الصلاحية لمدة ثلاث سنوات فقط غير قابلة للتجديد مرة أخرى، لحين قيام المواطن باستخراج بطاقة رقم قومى سارية وذلك بما لا يتعارض مع التعليمات الخاصة بالموقف التجنيدى للذكور.

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