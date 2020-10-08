الأرصاد: طقس الجمعة حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35

فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارا فى جنوب سيناء، مع رياح معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد ورياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد.

كما يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط بين خفيفة ومعتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ومتر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحرالاحمر بين خفيفة ومعتدل ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

الإسكندرية 30 22

وادى النطرون 33 22

طنطا 35 22

شبين الكوم 35 22

دمنهور 34 22

بلطيم 31 24

مطروح 27 20

السلوم 29 21

سيوة 33 21

بورسعيد 30 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 23

المنصورة 34 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 22

العريش 33 23

رفح 32 22

راس سدر 33 22

نخل 34 17

نويبع 38 26

طابا 36 24

كاترين 30 14

الطور 34 22

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 38 25

مرسى علم 37 25

الفيوم 37 22

بنى سويف 37 22

المنيا 37 22

أسيوط 38 22

سوهاج 38 22

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

إدفو 41 24

أبوسمبل 40 24

الوادى الجديد 39 22

شلاتين 35 26

أبورماد 35 26

حلايب 33 25