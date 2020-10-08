بنك مصر يعلن خفض الفائدة.. التفاصيل

اعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية خفض سعر الفائدة بين 0.25% و0.5% على حساب التوفير بالجنيه المصري .

وجاءت الفائدة على حساب التوفير كالاتى : الشريحة الأولى تبدأ من 1500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه حيث تراجعت فائدتها إلى 3% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، وإلى 3.25% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، وإلى 3.375% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، وإلى 3.5% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

اقرأ أيضا | بنك مصر يدعم مبادرة اتكلم مصري لأبناء المصريين بالخارج

من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه: انخفضت فائدتها إلى 3.25% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، وإلى 3.5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، وإلى 3.625% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، وإلى 3.75% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

الشريحة الثالثة تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه: تراجعت فائدتها إلى 3.75% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، وإلى 4% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، وإلى 4.125% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، وإلى 4.25% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.