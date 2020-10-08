نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة والتسجيل من جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة: بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد فترة صرف منحة ال 500 جنية للعمالة الغير منتظمة ثلاثة أشهر أخري حتي نهاية العام، كثُرت التساؤلات عن، هل التسجيل من جديد للأشخاص الذين لم ينالوا نصيباً من صرف المنحة للدفعة السابقة، أم هذه الدفعة للتسجيل مرة أخري، وقامت وزارة القوي العاملة بحسم هذا الخلاف بين الناس بارسال رساله للأشخاص الذين قد صرفوا المنحه من قبل، تابع سنتعرف علي التفاصيل.

مضمون رسالة وزارة القوي العاملة من 2030

جاءت الرسالة من رقم 2030 بنص، نرجوا من سيادتكم تحديث بياناتكم للإستمرار فى صرف منحة العمالة الغير منتظمه، وذلك من خلال الفترة من 8 اكتوبر حتي 15 اكتوبر وللتحديث يرجي الدخول على http://www.manpower.gov.eg او https://www.labour.idsc.gov.eg/GCP/Request/Stakeholder/Form.aspx

وسيصلكم رساله sms أخري بعد التحديث بموعد ومكان الصرف.

خطوات التسجيل من جديد لصرف منحة 500 جنية للعمالة الغير منتظمة

أرسلت وزارة القوي العاملة فى رسالة تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة لصرف منحة 500 جنية رابطاً لتحديث البيانات والتسجيل من جديد للأشخاص الذين لم يستفادوا من المنحة السابقة، وللتسجيل من جديد يرجي الدخول على الرابط https://www.labour.idsc.gov.eg/GCP/Request/Stakeholder/Form.aspx ، وسوف يتم فتح نافذة جديدة كما بالصورة يرجي ملء جميع البيانات بطريقة صحيحة، وبعد التسجيل الضغط على كلمة تسجيل من أسفل باللون الاحمر.

رقم الطلب ومتابعة الطلب

بعد الإنتهاء من خطوة التسجيل سوف يتم فتح نافذة جديدة توضح لك أنه تم تسجيلك بنجاح ويظهر فيها رقم الطلب كما موضح بالصورة،

تقوم بالإحتفاظ برقم الطلب للإستعلام عن قبولك للإستفادة من منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة، أم تم رفضك لسبب ما، وللإستعلام عن طلبك بعد إنتهاء فترة التسجيل يوم 15 اكتوبر، نقوم بالدخول علي الرابط https://www.labour.idsc.gov.eg/GCP/Default.aspx وكتابة الرقم القومي ورقم الطلب او رقم التليفون، كما موضح بالصورة.

خطوات تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة لصرف منحة ال 500 جنية

لتحديث بياناتك لأستكمالك فى صرف منحة 500 جنية للعمالة الغير منتظمة، يرجي تنفيذ جميع الخطوات السابقة بطريق صحيحة.