المتحف المصرى الكبير ينفى سقوط مسلة الملك رمسيس الثانى

وأوضح فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن المتحف المصرى الكبير بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، أجرى تجربة أداء للبدء فى عملية نقل أحد الأجزاء الثلاثة لمسلة الملك رمسيس الثانى القادمة من صان الحجر والموجودة بساحة المتحف، وذلك تمهيدًا لإعادة تجمعيها إاقامتها فى مكان عرضها الدائم بالساحة الخارجية للمتحف المصرى الكبير.
وأشار إلى أن ما تم فقط هو إجراء تجربة أداء لتحريك أحد الأجزاء الثلاثة للمسلة، ولكن نظرًا للشروخ والثقوب الشعرية الموجودة بها بفعل طول الزمن، فقد انفصلت أجزاء صغيرة منها، مؤكدًا على أن كل الأعمال تتم بأسلوب علمى منظم للحفاظ على هذا الأثر.
وأكد مفتاح أنه لا مجال للخطأ أو للمصادفة فى عمليات ترميم ونقل هذا الجزء من المسلة أو غيره، حيث لا يقوم بهذه المهمة إلا متخصصون فى هذا المجال، كما يتم الاستعانة بشركات متخصصة أيضًا فى نقل القطع الأثرية الضخمة التى تحتاج إلى تجهيزات خاصة، تحت الإشراف الكامل لفريق العمل بالمتحف المصرى الكبير.
ومن ناحية أخرى فقد أشار اللواء مفتاح إلى أن الدراسات الهندسية والأثرية على المسلة قد أوضحت أن المسلة تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية وهى مقسمة إلى ثلاثة اجزاء، وقد تم استلام القطع الثلاثة بمحضر رسمى، كما تم عمل الدراسات العلمية والأثرية الدقيقة عليها، لمعرفة حالة حفظها، وفهم كل الظروف المحيطة بها، وذلك قبل البدء فى أعمال الترميم و التحميع و الاقامة.
وأضاف أن كلية الهندسة جامعة القاهرة عملت دراسة هندسية متكاملة على جسم المسلة، فضلًا عن عمل الأبحاث الدقيقة حول طريقة إقامتها، مع اختيار الأسلوب الأمثل للتثبيت والتدعيم، وتحديد أماكن الوصلات (الأنكورز) الخاصة بربط أجزائها، والتى تم استيرادها من الخارج خصيصًا لهذا العمل، لتصبح مصدر جذب سياحى للمتحف فى المستقبل، ولتظل الآف السنين كما كانت من قبل.
واستكمل: من المقرر تجميع وإقامة المسلة قريبًا، بعد التأكد من إتمام جميع الأبحاث والدراسات الجيولوجية والأثرية والهندسية اللازمة وإتمام أعمال الترميم للوصلات الثلاث للمسلة.
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