إنفوجراف .. 7 طرق لعلاج الندبات

تتعدد الطرق التى يعتمد عليها المتخصصون فى علاج الندبات، أبرزها الليزر، بأن يتم إحداث ثقوب صغيرة بالجلد، بالإضافة إلى الوخز بالإبر، والتى تعد طريقة دقيقة للعلاج بشكل فعال وسريع، ويعد التدخل الجراحى طريقة يتم اللجوء إليه فى حالات الندبات الكبيرة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.





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