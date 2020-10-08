صور.. رئيس المقاولون العرب يتابع أعمال مشروع القطار المكهرب

تابع المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، اليوم الخميس، مشروعات الشركة فى مشروع القطار المكهرب "LRT" وتشمل محطة هليوبليس الجديدة ومحطة الروبيكى وكوبرى العاصمة 2.





ورافق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب فى الزيارة المهندسة إيمان سليمان، والمهندس أحمد عباس عضوى مجلس الإدارة، والمهندس طارق خضر رئيس قطاع التشييد والمهندسان محمد لاشين مدير فرع القاهرة المنفذ لمشروع محطة هليوبوليس الجديدة، ومحمد إبراهيم مدير فرع مدينة نصر المنفذ لمشروع محطة الروبيكى، والمهندسون على عبد الصمد مدير إدارة الأعمال الاعتيادية وطارق مرزوق مدير إدارة الصحى والتشطيبات والمهندس حسن إبراهيم مدير إدارة المشروعات المشتركة.

جدير بالذكر أن محطة هليوبليس الجديدة تقع على المسار بالكيلو AKP33+094 وهى خامس محطة من بداية مسار القطار الكهربائى من محطة عدلى منصور وتخدم مدينة الشروق وهليوبلس الجديدة وهى على مساحة إجمالية 54.530 م2 وتتمثل مساحة المنشآت 6330 م2 والمبانى 48200م2، وفقا لتصريحات المهندس محمد فتحى مدير مشروع المحطة.

فيما تقع محطة الروبيكى على المسار بالكيلو AKP42+920 وهى سابع محطة من بداية مسار القطار الكهربائى من محطة عدلى منصور وتخدم مدينة الروبيكى وهى على مساحة إجمالية 55374 م2 وتتمثلمساحة المنشآت والمبانى 6700 م2ومساحة مواقف السيارات والطرق الداخلية والمسطحات الخضراء 48674 م2، وفقا لتصريحات المهندس حسن غنية مدير المشروعات، والمهندس أحمد شهاب مدير تنفيذ مشروع المحطة.

وتابع المهندس سيد فاروق أيضا مشروع كوبرى العاصمة 2، إذ استمع إلى شرح عن المشروع من المهندس عبدالحى بدوى نائب مدير إدارة الكبارى والمهندس حازم حسن مدير المشروع إذ يبلغ طول الكوبرى 2800 مترا، ويتكون من 90 محورا من البواكى الخرسانية والمعدنية حيث يربط الكوبرى مسار القطار الكهربائى الممتد على جانب الدائرى الاقليمى بمحطه القطار الكهربائى العاصمة 2.

وفى نهاية الجولة، شدد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان فى تنفيذ الأعمال و الالتزام بالبرنامج الزمنى.