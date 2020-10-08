بالتعاون مع جامعة القاهرة .. الجيزة تنظم قوافل تنموية لسكان عشش السودان

نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع جامعة القاهرة، اليوم الخميس، قوافل تنموية شاملة لسكان منطقة عشش السودان، فى إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بالمناطق العشوائية وتحسين حياة المواطنين بها ومد يد العون وتلبية الاحتياجات.





وقال أحمد راشد، محافظ الجيزة، فى تصريحات، إن القوافل التنموية تأتى فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة والهلال الأحمر، وشملت القوافل خدمات صحية واجتماعية وثقافية وتوعوية وتنمية مهارات واكتشاف الحرف ومحو أمية وعلاج الادمان وتقديم الدعم النفسى، مع إجراء الكشف الطبى وتحويل للحالات الحرجة التى تستدعى عمليات جراحية للمستشفيات للعلاج بالمجان.

ووفق بيان رسمى، أكد راشد على مشاركة مديريات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والثقافة فى القوافل التنموية لتوسيع دائرة الاستفادة للمواطنين، مشيرا الى أن مديرية التضامن الاجتماعى قامت بتلقى طلبات المواطنين المستحقين للمساعدات والإعانات وحصر الحالات غير القادرة على دفع المصروفات المدرسية لرفع المعاناه عن كاهلهم كذلك بحث إمكانية توفير معاش تكافل وكرامة للمواطنين الأكثر احتياجاً ومتابعة بطاقات صرف المعاشات المتوقفة.

وتلقت مديرية القوى العاملة طلبات المواطنين لتوفير فرص عمل مناسبة لهم مع مراعاة أصحاب الحرف بالاضافة الى تقديم مديرية الثقافة بالجيزة أنشطة ثقافية وترفيهية للأطفال وتعليمهم بعض الفنون، شملت الرسم وورش فنون تشكيلية "للتشكيل بالطين الأسوانى وورشة فنون تشكيلية لاعادة تدوير مخلفات ومستهلكات البيئة وفقرات ترفيهية للعروض الفنية ومسابقات ثقافية والغاز والعاب ترفيهية مع الأطفال، وتضمنت توزيع هدايا رمزية للفائزين وقصص مع رسم على وجوه الأطفال، بألوان طبية لإدخال الفرحة عليهم، فقد وصل عدد المستفيدين من الانشطة المقدمة حوالى 50 طفلا وسيدة من أهالى المنطقة".

لفت راشد إلى أن القوافل مستمرة خلال الأسابيع المقبلة لدعم المنطقة بالخدمات بشكل دورى مع السعى نحو توفير فرص عمل للمواطنين.

وأشارت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنه تم توزيع كراتين مواد غذائية من قبل جامعة القاهرة على المواطنين بالوحدات السكنية بمنطقة عشش السودان، بالإضافه إلى توقيع الكشف الطبى من قبل الفريق التابع لجامعة القاهرة على 109 حالات للاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنين، إلى جانب متابعة صندوق علاج الإدمان الحالات المتواجدة بالمنطقة، والمساهمة فى محو أمية 25 حالة وفتح 4 فصول، كما نظم مركز الدعم النفسى وإعادة بناء الذات لقاءات مع المواطنين، اعتبارا من الاحد المقبل، ولمدة أسبوع.

وقدم الهلال الأحمر الدعم إلى 110 مواطنين على مدار يومين، وضمت خدمات التوعية وتوزيع حقائب أدوات النظافة الشخصية، والتى تحتوى على معجون وفرشة أسنان وكحول صابون وبكرة مناديل وبكرة مناديل مبللة، وتم توزيع عدد ما يقرب من 400 كمامة على مدار اليومين لكل الحاضرين والمستفيدين من الخدمات، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة لكل المتواجدين لضمان سلامتهم و تعقيم الأيدى بالكحول.

وشهدت القوافل حضور الدكتور محمد سامى الصادق، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون تنمية المجتمع، والدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى ورئيس حى الدقى، ووكلاء كليات الفنون التطبيقية وطب القصر العينى والدراسات العليا للتربية، وممثلين عن صندوق علاج الإدمان ومعهد الأورام ومركز الدعم النفسى وبناء الذات ومديريات الثقافة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة بالجيزة.