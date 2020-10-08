محمود شعراوي : تدريب العاملين بإدارات حقوق الانسان بالمحافظات

في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بإعداد وتنفيذ خطة تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لإعداد كوادر من العاملين بالديوان العام للوزارة والمحافظات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان... ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الأسبوع القادم دورة تدريبية لتنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الانسان ونوابهم ومساعديهم ويستفيد منها 40 متدرباً.

واكد اللواء محمود شعراوى انه تم انشاء وحدة حقوق انسان بالوزارة تختص ببحث الشكاوى وتقديم جميع الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن،مشيراً الى أنه تم انشاء وحدات حقوق انسان بالمحافظات تقوم كل منها بإعداد خطة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى كل محافظة ومتابعة تنفيذ التوصيات في هذا الشأن ووضع خطة سنوية للتدريب بمجال حقوق الإنسان وقال انه تم التنسيق مع المجلس القومى لحقوق الانسان بشأن المحتوى التدريبي والموضوعات التى يتم التركيز عليها خلال الدورة التدريبية.

واوضح اللواء شعراوى الى أن الاسبوع التدريبي القادم بمركزالتنمية المحلية بسقارة يتضمن ايضاً 3 دورات تدريبية يستفيد منها 90 متدرباً وتركز على تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المناطق الصناعية وادارات الاستثمار وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال تطويرالعشوائيات بإدارات المشروعات والتخطيط العمراني ووحدات تطوير العشوائيات وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات السياحة وتنشيط السياحة والمصايف.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن مركز سقارة للتدريب ينتهج دوراً جديداً في دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها للإرتقاء بمستوي تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن ، حيث سيتم الاستعانة بالمتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين في دورات المركز حتي يستطيعون تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التي تدربوا عليها وذلك لتوسيع نطاق الاستفادة من الدورات وتحسين أداء العاملين في المحافظات.

ومن ناحية أخري، احتفل مركز سقارة اليوم (الخميس 8/10/2020) بإنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية تم تنفيذها خلال الأسبوع الحالي واستفاد منها 125 متدرباً وهي تنمية مهارات المديرين والعاملين بادارات الأزمات علي التطبيق العملي علي أزمات الأمطاروالسيول و تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية في مجال الشئون القانونية والشئون المالية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية وإدارات تنفيذ الاحكام، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات في مجال تصميم الشبكات.