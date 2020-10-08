العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة.. تركت منزلها لخلافات أسرية وضبط مروج الشائعات

صرح مصدر أمنى بأنه تم العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة، والتى تركت منزلها لخلافات عائلية مع والديها، وضبط القائم على ترويج الشائعات حول اختفاء الفتيات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت شائعة تدور حول لنتشار ظاهرة لختفاء فتاة بمدينة الإسكندرية في ظروف غامضة ، لكن خرج مصدر أمني ليكشف حقيقة الواقعة مؤكداً حدوث خلاف بين طالبة بالمرحلة الإعدادية مع والدها ووالدتها بسبب إجبارهم لها على إصطحاب شقيقها الأصغر والمصاب بالتوحد حال نزولها لشراء احتياجات المنزل إلا أن السلوك الساخر من جانب بعض الأشخاص تجاهها في إطار التهكم علي شقيقها علي حد زعمها أثار استيائها وطالبت أهليتها بعدم اصطحاب شقيقها تفاديا لتعرضها للمضايقات.
أبدى أهلية الفتاه اعتراضهم علي مطلبها وقاموا بنهرها وأصروا على اصطحابها لشقيقها الأمر الذي أدي إلى قيامها بترك المنزل على إثر ذلك دون إبلاغهم بوجهتها.
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