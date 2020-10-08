3 سنوات غير قابلة للتجديد.. الخارجية توضح موقف الجوازات المنتهية للمصريين بالخارج

صرح السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أن الأصل في القواعد المنظمة لاستخراج أو تجديد جواز السفر وجوب تقديم بطاقة الرقم القومي السارية للمواطن طالما كان بالغًا 16 عامًا.
وأضاف مساعد وزير الخارجية في بيان أن التيسيرات التي تم الإعلان عنها صدرت على سبيل الاستثناء ومقصورة على المواطنين المتواجدين بالخارج حال تقدمهم للبعثات الدبلوماسية لتجديد جوازات سفرهم المنتهية، مع انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي، وذلك تيسيرًا على مواطنينا بالخارج وحرصًا على مصالحهم، وتأكيدًا للقواعد المطبقة بالفعل منذ عام 2017، وذلك في ضوء اشتراط بعض الدول الأجنبية صلاحية جواز السفر عامين على الأقل لمنح الاقامة.
وأنه في هذه الحالة يتم تجديد جواز السفر بعد التحقق من جنسية وشخصية مُقدم الطلب بالتنسيق مع الادراة العامة للجوازات، على أن يُجدد جواز السفر مقصور الصلاحية لمدة ثلاث سنوات فقط غير قابلة للتجديد مرة أخرى، لحين قيام المواطن باستخراج بطاقة رقم قومي سارية وذلك بما لا يتعارض مع التعليمات الخاصة بالموقف التجنيدي للذكور.
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