نقابة الصحفيين تمنح العضوية الشرفية للراحل "ابراهيم ابو راس"

قرر مجلس نقابة الصحفيين منح الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم أبو راس، عضوية نقابة الصحفيين الشرفية، وذلك تخليدا لذكراه وتكريما لدوره الرائد في العمل الصحفي.

جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين.

وقال الرمحي إن المجلس وافق بالإجماع علي منح الزميل الراحل إبراهيم أبو راس عضوية نقابة الصحفيين الشرفية الذي رحل عن عالمنا الاسبوع الماضي بعد صراع طويل مع المرض اللعين وقبل أن يحقق حلمه في الإلتحاق بنقابة الصحفيين.

وأضاف الرمحي إن تكريم نقابة الصحفيين للزميل الراحل إبراهيم أبو راس يأتي تقديرا لدوره البارز في العمل الصحفي وما قدمه من أعمال وأبحاث وتغطيات متنوعه في كافة الأعمال والألوان الصحفية، فضلا عن تفرده وتميزه في الملف الديني، فضلا عن تفرده في ملف التيارات الفكرية الإسلامية والمسيحية واليهودية.

الجدير بالذكر أن الزميل الراحل إبراهيم أبو راس عمل بأكثر من مؤسسة صحفية كان من أبرزها جريدتي البوابة والدستور